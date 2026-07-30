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Парламентская газета

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World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов

Организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов. World Boxing — это международная спортивная организация, созданная в апреле 2023 года как альтернатива скандальной Международной ассоциации бокса (IBA).

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