Организация World Boxing сняла ограничения с российских спортсменов. World Boxing — это международная спортивная организация, созданная в апреле 2023 года как альтернатива скандальной Международной ассоциации бокса (IBA).
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