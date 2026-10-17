Об этом в 12:10 сообщил губернатор Александр Цыбульский. Режим действовал с 5:12 утра.В Архангельской области отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
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