МОК приостановил расследование по делу американской легкоатлетки в связи со смертью матери

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил расследование по ситуации с жестом Рэйвен Сондерс на подиуме Олимпийских игр - 2020 в Токио в связи со смертью матери американской спортсменки, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.