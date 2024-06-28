Стали известны подробности деловой и фестивальной программ форума "Российская креативная неделя"

Пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя» состоится в июле в Москве. Он станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов.
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