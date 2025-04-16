Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 16 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Окоп, Таратутино, Степок и Угроеды Сумской области.