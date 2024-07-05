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Москва утвердила проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Длина участка составит 6 км, на нем будут расположены две станции метро — «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» Московские власти утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до «Ильинской».

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