Москва утвердила проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Длина участка составит 6 км, на нем будут расположены две станции метро — «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» Московские власти утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до «Ильинской».
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