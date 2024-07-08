Женщина пропала в результате затопления парусной яхты в Геленджике

t.me/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Спортивная парусная яхта с людьми на борту затонула в Черном море в районе Геленджика, четверых человек удалось спасти, еще одна женщина пропала, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России 8 июля.