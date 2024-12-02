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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич об игре «Далласа» в его отсутствие: «Отличный ритм, прекрасная игра. Пытался подстроиться»

Разыгрывающий «Далласа» записал на свой счет 36 очков (15 из 24 с игры), 7 подборов и 13 передач в победном матче с «Портлендом» (137:131).

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