Фигурант дела о некачественных бронежилетах сотрудничает со следствием

Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, которая обвиняется по делу о поставке низкокачественных бронежилетов в министерство обороны России на сумму 2 млрд рублей, начала сотрудничать со следствием.
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