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Германия перешла красную черту в отношениях с Москвой — посол России

Германия перешла красную черту в отношениях с Москвой — посол России

Как отметил Нечаев, летальное оружие немецкого производства используются киевским режимом не только против русских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, что является красной чертой, которую Германия не должна была переступать.

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