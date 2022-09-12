Германия перешла красную черту в отношениях с Москвой — посол России

Как отметил Нечаев, летальное оружие немецкого производства используются киевским режимом не только против русских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, что является красной чертой, которую Германия не должна была переступать.
Как отметил Нечаев, летальное оружие немецкого производства используются киевским режимом не только против русских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, что является красной чертой, которую Германия не должна была переступать.
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