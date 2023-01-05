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МЧС предложило вернуть плановые проверки пожарной безопасности в торговых центрах

МЧС предложило вернуть плановые проверки пожарной безопасности в торговых центрах

Большую часть российского бизнеса освободили от налоговых и других проверок в 2023 году. Надзорные органы не будут планово посещать организации первой-четвертой категорий риска, к которым, в том числе, относятся торговые центры и гипермаркеты.

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