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РИА Новости: в Госдуме Маска призвали отключить ВСУ от Starlink

РИА Новости: в Госдуме Маска призвали отключить ВСУ от Starlink

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости призвал главу департамента эффективности государственного управления США, американского предпринимателя Илона Маска призвали лишить Вооруженные силы Украины доступа к глобальной системе спутниковой связи Starlink.

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