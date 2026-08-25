Покупателям билетов на концерты Каньe Уэста разъяснили порядок возврата при переносах

Покупатели билетов на концерты американского рэпера Каньe Уэста при переносе даты, времени или места мероприятия могут либо согласиться на новые условия, либо отказаться и потребовать полный возврат денег.
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