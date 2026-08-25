Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

370 подписчиков

Покупателям билетов на концерты Каньe Уэста разъяснили порядок возврата при переносах

Покупателям билетов на концерты Каньe Уэста разъяснили порядок возврата при переносах

Покупатели билетов на концерты американского рэпера Каньe Уэста при переносе даты, времени или места мероприятия могут либо согласиться на новые условия, либо отказаться и потребовать полный возврат денег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии