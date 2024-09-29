Древнейший сыр: историческое открытие в Китае Ольга ВайленкоНедавнее археологическое открытие на северо-западе Китая в провинции Синьцзян поразило научное сообщество: учёные обнаружили самый древний сыр в мире, которому более трёх с половиной тысяч лет.