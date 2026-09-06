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Аргументы недели

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«Невидимки» на предельно малой высоте: как российские «Бандероли» ломают логику украинской ПВО

«Невидимки» на предельно малой высоте: как российские «Бандероли» ломают логику украинской ПВО

Недавний запуск российских БПЛА-ракет «Бандероль» в направлении Одесской и Киевской областей продемонстрировал не просто очередную модификацию ударных средств, а качественный сдвиг в тактике их применения.

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