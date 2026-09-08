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МОСИНФОРМ

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Капитальный ремонт жилого дома 1972 года постройки проходит в ЦАО

Капитальный ремонт жилого дома 1972 года постройки проходит в ЦАО

В 2026 году работы по капитальному ремонту проходят в доме, расположенном по адресу: улица Спиридоновка, дом 19.

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