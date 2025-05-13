Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Ванька Жуков
    Янки денег наштамповали огромное количество и эти фантики надо материализовать. В золото не интересно, нет оборота-пр...Кто кого соблазня...
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    КЛАСС! Все написано Вами Правда!  " Украина", - это наши земли, отданы по НЕДАРОЗУМЕНИЮ прохвостам, бандеровцам и вся...«Россия не может ...
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    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍«Россия не может ...

Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Кирилл Стрельников Полнятся вестями социальные сети. Дональд Трамп на Россию надвигается: махнет одной рукой — палестинцы из Газы сыпятся; махнет другой — Панама, Канада и Мексика на колени становятся; махнет третьей — трансгендеры опять стигмами покрываются.

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