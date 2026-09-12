«Так тебе, Руссия! Ты нам больше не указ»: Узбекистан внезапно вычеркнул «Росатом» из проекта первой в стране АЭС

Телеканал "78" Узбекистан не стал упоминать «Росатом» в подробном сообщении о строящейся АЭС в Джизаке.
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Если кто и национализировал, так это узбеки в больших количествах. И чего ждали от этих хитрых узколобых с ножами за спиной, теперь им еще и технологии отдай, сворачивайтесь, пока не поздно, пока горло всем не порезали, как в 90-х
Тоже мне новость - Китай давно и даже не особо скрываясь уже купил всё что получилось во всём регионе. А получилось немало...
30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете — notably, без указания нахождения в составе РСФСР или СССР. В 1990 году в татарском национальном движении выделилось радикальное крыло: возникли партия «Иттифак» (лидер — Фаузия Байрамова), Союз татарской молодёжи «Азатлык», Всетатарский общественный центр (ВТОЦ). В качестве образца они брали программу Народного фронта Эстонии.
Очередной плевок в лицо РФ ! Россия как всегда утрётся или наконец покажет кто в мире Хозяин ? Не нужно бояться жителей кишлаков и аулов.. У них короткая память.. Они уже и не помнят, как с помощью великой России смогли перейти из феодального строя сразу к социализму.. Может стоит их обратно отправить в эпоху феодализма ?