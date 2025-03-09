Львова-Белова: дети должны воспитываться в семьях

Для решения проблемы детей, воспитывающихся без попечения родителей», в нескольких регионах России запустили проект «Вызов», рассказала в новом выпуске проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой» уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
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