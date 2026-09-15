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«Боль, которая живет в моем сердце»: Басков признался во внутренней пустоте

«Боль, которая живет в моем сердце»: Басков признался во внутренней пустоте

Певец Николай Басков неожиданно заговорил о внутренней пустоте и боли. Как сообщает Super.ru, в своих социальных сетях артист признался, что работа спасает его от «определенной боли», которая живет в его сердце.

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