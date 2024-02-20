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В Казань с рабочим визитом прибыл президент Республики Сербской

В Казань с рабочим визитом прибыл президент Республики Сербской

В Казань вечером 19 февраля прибыл президент Республики Сербской Милорад Додик с рабочим визитом. Встречу почетного гостя в аэропорту организовал глава управления Федеральной антимонопольной службы по РТ Айрат Шафигуллин.

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