Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике провели встречу с воспитанниками лагеря «Призывник»

На базе Регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе проходит очередная смена оборонно-спортивного лагеря «Призывник», в которой принимают участие учащиеся техникумов Сарапульского, Можгинского районов и г.
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