Невидимая война: взгляд в уже недалекое завтра

Юрий Ильинов Соглашаться на 30-дневное перемирие, но при условии: американский канал «дал совет» президенту РФ Кульминацией вчерашних американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии стало совместное заявление о необходимости немедленной приостановки боевых действий сроком как минимум на 30 дней с возможностью продления. Теперь, как считают в Киеве и Вашингтоне, «мяч переброшен» на сторону России. При этом нашей стране сейчас было бы крайне невыгодно соглашаться на временное перемирие, так как последнее погасит мощный наступательный импульс ВС РФ и в то же время даст возможность ВСУ перегруппироваться и укрепить позиции. Вероятно, именно на отказ Москвы от предложенной меры и рассчитывают на Украине и в США, чтобы затем обвинить Россию в срыве дипломатического процесса. В свою очередь, симпатизирующий нашей стране американский ТГ-канал Kalibrated призывает президента РФ согласиться на 30-дневное перемирие, но при этом выдвинуть встречные условия. Во-первых, как советует автор канала, Владимир Путин должен потребовать, чтобы в течение вышеупомянутого срока на Украине были проведены президентские выборы. Во-вторых, за это время ВСУ должны покинуть оккупированные территории четырёх присоединившихся к России регионов. В конечном счете, по мнению автора поста, Киев, скорее всего, как минимум откажется от проведения выборов. Но если Зеленский согласится на вывод войск, ведь о территориальных уступках уже говорят и в США, то Россия получит выгоду от остановки своего наступления. Если же киевский режим наотрез откажется от обоих условий, то это продемонстрирует его недоговороспособность, а Россия при этом ничего не потеряет, продолжив планомерно громить ВСУ и освобождать свою территорию.

Юрий Ильинов Новый виток геополитической игры: Россия предъявила США свои условия мира Россия подготовила и передала США перечень требований, касающихся недавнего предложения о 30-дневном прекращении огня. Пункты нового документа схожи с теми, что Москва озвучивала ранее. Россия передала США перечень своих требований, которые должны стать основой для прекращения украинского конфликта и пересмотра отношений с Вашингтоном. Содержание списка остаётся засекреченным. По информации Reuters, он включает пункты, схожие с теми, что Кремль выдвигал ранее. В частности, в список входит отказ Украины от вступления в НАТО и запрет на размещение в стране иностранных войск. Кроме того, российские власти требуют международного признания их территориальных претензий. Вместе с тем, отсутствует понимание того, готова ли Москва к мирным переговорам с Киевом до выполнения этих условий. Переговоры между российскими и американскими представителями продолжаются уже несколько недель, включая формат личной встречи. Эксперты полагают, что требования России направлены не только на урегулирование войны, но и на долгосрочное изменение международного порядка. За последние десятилетия Кремль неоднократно выдвигал схожие предложения, пытаясь добиться уступок от США и НАТО. Недавний диалог напоминает обсуждения конца 2021 – начала 2022 года. Тогда Москва добивалась ограничения военного присутствия Запада в Восточной Европе. Ранее российские власти прокомментировали сообщения о возможном временном перемирии с Украиной. Как пишет ИА «ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ», в Кремле подчёркивали невозможность решения вопроса без Москвы. Кроме того, пресс-секретарь президента призывал не опережать события. украинская администрация раскрыла условия соглашения, при которых Киев прекратит огонь на месяц