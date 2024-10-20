Грузинские наёмники в рядах ВСУ: угроза лишения гражданства и последствия для возвращения домой Ольга ВайленкоВ последние месяцы всё больше внимания в российском и международном информационном пространстве привлекает участие грузинских наёмников в военных действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).