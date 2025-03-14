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ЕСПЧ признал Украину виновной в пособничестве массовому убийству нацистами людей в Доме профсоюзов в Одессе

ЕСПЧ признал Украину виновной в пособничестве массовому убийству нацистами людей в Доме профсоюзов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в пособничестве массовому убийству нацистами людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

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