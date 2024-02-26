Ученые разобрались, как возникают фантомные боли — и как с ними бороться

Фантомные боли в ампутированных и даже никогда не существовавших конечностях могут ощущаться как настоящие, причем настолько сильные, что их приходится снимать лекарствами — вплоть до опиоидных препаратов, которые со временем вызывают зависимость и которых требуется все большая доза из-за снижения эффективности.