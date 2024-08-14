Аннеси – Мартиг где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига 2 Франции 23 августа

В пятницу, 23 августа, сыграют Аннеси и Мартиг в 2 туре Лиги 2 Франции по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Парк де Спор Аннеси Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.