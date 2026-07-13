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ЕС исключил Бразилию из списка поставщиков мясных продуктов

ЕС исключил Бразилию из списка поставщиков мясных продуктов

Бразилия не попала в список поставщиков продуктов животного происхождения в Европейский Союз (ЕС) и с 3 сентября не сможет отгружать в это объединение птицу, говядину, свинину, мед, выращенную рыбу, лошадей и другие продукты для потребления человеком, 13 июля сообщило издание Food & Agribusiness.

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