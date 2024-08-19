Денис Четырбок: «Особое внимание – поддержке участников СВО и их семей»

Председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга - о старте «нулевых чтений» бюджета Открытие «нулевых чтений» традиционно означает начало работы над проектом бюджета.
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