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У Москвы готов ответ США за разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь РФ

У Москвы готов ответ США за разрешение Вашингтона Киеву бить вглубь РФ

США буквально утыкали своими военными объектами всю планету, их порядка 900 штук. С одной стороны, они представляют собой угрозу дня находящихся вокруг стран, а с другой – это колоссальный список возможных целей для атак.

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