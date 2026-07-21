Цифровой рубильник. Забота о безопасности не должна приводить к деградации

Любопытную новость я увидел сегодня в одном из телеграм-каналов. Да-да, телега всё ещё работает, пусть и с костылями из трёх букв (нынче это второе по популярности после общеизвестного сочетание трёх букв в России).
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