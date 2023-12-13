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Тула примет Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Тула примет Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова пройдут в многофункциональном спортивном центре &quot;Тула-Арена&quot; с 15 по 17 декабря.

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