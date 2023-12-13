Тула примет Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона Шамиля Хисамутдинова пройдут в многофункциональном спортивном центре "Тула-Арена" с 15 по 17 декабря.
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