НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Директор «Аль-Насра» Йерро намерен убедить Начо перейти в клуб. Футболисту обещают большой контракт (Relevo)

О трансфере постарается договориться спортивный директор саудовского клуба Фернандо Йерро. Как сообщает Relevo, подписание Начо – один из приоритетов Йерро, который уже звонил 34-летнему футболисту, чтобы попытаться убедить его перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх