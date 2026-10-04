Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

КАРАВАЕВ: Постараемся в Краснодаре выжать максимум ради фанатов, ради клуба и города. А спарринги в паузе у нас получились классные

КАРАВАЕВ: Постараемся в Краснодаре выжать максимум ради фанатов, ради клуба и города. А спарринги в паузе у нас получились классные

«Хороший спарринг, очень хорошая команда, - так оценил победу «Зенита» в товарищеском матче с белорусским БАТЭ защитник петербуржцев Вячеслав Караваев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым