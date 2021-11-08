В День памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, в МВД по Республике Дагестан прошла акция «Память Сердца»

Мероприятие объединило всех, кто бережно хранит в сердцах воспоминания о близких и родных людях, а также коллегах, погибших во имя сохранения мира! В акции приняли участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов, а также руководители правоохранительных структур, министерств и ведомств республики Дагестан.