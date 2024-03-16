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Джейми Каррагер: «Матч с «Ливерпулем» кажется значимым для определения пути «МЮ». «Ид марта берегись». Тен Хаг должен наслаждаться прекрасной возможностью, а не видеть опасность»

Команды встретятся в 1/4 финала Кубка Англии. Матч пройдет на «Олд Траффорд» завтра, 17 марта, и начнется в 18:30 по московскому времени.

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