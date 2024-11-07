Вред от переедания мандаринов: возможные риски для здоровья

Их яркий вкус, аромат и полезные свойства делают их любимым лакомством у многих. Мандарины богаты витаминами, особенно витамином C, а также клетчаткой и антиоксидантами, что делает их полезными для иммунной системы и общего состояния организма.
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