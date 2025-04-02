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Царьград

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Нигер: освобождены 50 человек, включая бывших министров, дипломат и журналист

Нигер: освобождены 50 человек, включая бывших министров, дипломат и журналист

В Нигере освобождены около 50 человек, включая экс-министров свергнутого в 2023 году правительства. Это решение принято по итогам национальной конференции.

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