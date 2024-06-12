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Джуд Лоу заявил, что принимает все возрастные изменения с достоинством

Джуд Лоу заявил, что принимает все возрастные изменения с достоинством

Британский актер рассказал о том, как оценивает свою изменившуюся с возрастом внешность.Джуд Лоу, один из признанных красавцев кинематографа, заявил, что готов распрощаться со своим амплуа секс-символа, причем без особого сожаления.

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