Джуд Лоу заявил, что принимает все возрастные изменения с достоинством

Британский актер рассказал о том, как оценивает свою изменившуюся с возрастом внешность.Джуд Лоу, один из признанных красавцев кинематографа, заявил, что готов распрощаться со своим амплуа секс-символа, причем без особого сожаления.
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