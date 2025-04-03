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Царьград

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Проректора медуниверситета задержали в Красноярске по обвинению в мошенничестве

Проректора медуниверситета задержали в Красноярске по обвинению в мошенничестве

По версии следствия, Ирина Соловьёва выписывала, а затем забирала премии подчинённой.Громкое задержание произошло в медицинском университете Красноярска.

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