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Пронедра

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История пленного бойца, ставшая символом предельной жестокости войны

История пленного бойца, ставшая символом предельной жестокости войны

Война показывает не только силу армий и мастерство командиров. Она показывает человеческую цену решений, принятых в окопах и штабах.

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