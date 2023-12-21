На Кубани пятерым сиротам чиновники полтора года отказывали в получении бесплатного жилья

На Кубани пятерым сиротам чиновники полтора года отказывали в получении бесплатного жильяПрокуратура Новокубанского района во время проверки работы министерства труда и социального развития Краснодарского края выявила грубые нарушения закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии