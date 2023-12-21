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Живая Кубань

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На Кубани пятерым сиротам чиновники полтора года отказывали в получении бесплатного жилья

На Кубани пятерым сиротам чиновники полтора года отказывали в получении бесплатного жилья

На Кубани пятерым сиротам чиновники полтора года отказывали в получении бесплатного жильяПрокуратура Новокубанского района во время проверки работы министерства труда и социального развития Краснодарского края выявила грубые нарушения закона.

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