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Почти все артиллерийские системы западного образца уничтожены в ходе СВО

Почти все артиллерийские системы западного образца уничтожены в ходе СВО

Почти все артиллерийские системы западного производства, которые были поставлены Украине в начале специальной военной операции (СВО), либо уничтожены, либо исчерпали свой ресурс, следует из информации, полученной от представителей силовых структур.

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