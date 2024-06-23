Нефтепровод в Нигере, профинансированный Китаем, оказался под угрозой

Оперативная обстановка в африканской стране Нигер продолжается осложняться. Запад, в лице Франции и США, всячески противится переходу этого богатого ресурсами государства в сферу влияния и контроля Востока, в лице России и Китая.
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