В Бурятии школьники поучаствовали в мастер-классе по изготовлению световозвращателей и обсудили правила перехода проезжей части

Улан-удэнские школьники приняли участие в мастер-классе по изготовлению световозвращателей. Творческий урок дорожной безопасности состоялся в доме творчества «Форус» Советского района г.
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