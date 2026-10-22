Врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук Руслан Басанов заявил, что хроническое нарушение режима сна, в частности регулярная работа в ночные смены, может вызывать повышение онкологических рисков.
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