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Патриотизм один – страны разные

Патриотизм один – страны разные

Сионистский патриотизм бывших россиян, или беглая российская «элита» поддержала тотальное истребление палестинцев Глобальная провокация на Ближнем Востоке в очередной раз показала, чего мы лишились вместе с субстанцией, которую в России недавно считали культурной «элитой» и которая после начала СВО избавила нас от своего присутствия, всплыв преимущественно в Израиле.

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