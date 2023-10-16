Патриотизм один – страны разные

Сионистский патриотизм бывших россиян, или беглая российская «элита» поддержала тотальное истребление палестинцев Глобальная провокация на Ближнем Востоке в очередной раз показала, чего мы лишились вместе с субстанцией, которую в России недавно считали культурной «элитой» и которая после начала СВО избавила нас от своего присутствия, всплыв преимущественно в Израиле.