The Homeless Camps' Disease Trifecta Authored by Charlotte Allen via The Epoch Times (emphasis ours), The Portland, Oregon, area is currently experiencing an explosion of shigellosis, a highly infectious, often antibiotic-resistant intestinal disease caused by contact with human feces.
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