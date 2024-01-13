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Zero Hedge

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The Homeless Camps' Disease Trifecta

The Homeless Camps' Disease Trifecta

The Homeless Camps' Disease Trifecta Authored by Charlotte Allen via The Epoch Times (emphasis ours), The Portland, Oregon, area is currently experiencing an explosion of shigellosis, a highly infectious, often antibiotic-resistant intestinal disease caused by contact with human feces.

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