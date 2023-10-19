В бундестаге предположили отказ ФРГ от поставок Taurus Украине

Германия осталась последней крупной западной страной, не передавшей Украине дальнобойные ракеты. При этом до конца года поставлять Taurus страна скорее всего не станет из-за опасений эскалации конфликта, заявил «Известиям» член комитета по обороне бундестага Ян Нольте.