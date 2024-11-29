Борис Александрович Тураев: жизнь, отданная истории Египта

Одним из тех людей, кто заложил прочный фундамент российской египтологии, был и Б.А. Тураев, оставивший после себя и множество учеников-последователей, и труды, ценность которых со временем практически не уменьшилась.
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